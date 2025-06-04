Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в Москве

Shot: около ТРЦ в Москве неизвестный открыл огонь из травматического оружия

Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета возле торгового центра «Щелковский» в Москве. Об этом стало известно 360.ru.

Стрелка скрутили прибывшие на место полицейские, вход в торговый центр перекрыли. По предварительным данным, пострадавших нет. Правоохранители выясняют мотивы стрелявшего, отметил Telegram-канал Shot .

В пресс-службе МВД по Москве 360.ru заявили, что информация о стрельбе около торгового центра им пока не поступала.

Два дня назад сыновья известного миллиардера в Оренбурге стали участниками перестрелки прямо в центре города. Конфликт произошел в одном из местных ресторанов. По предварительным данным, причиной ЧП стала измена девушки одного из наследников бизнесмена.

Сыновья миллиардера из травматических пистолетов открыли стрельбу по сопернику и сильно избили его. Затем молодые люди уехали с места происшествия.