Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в Москве

Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета возле торгового центра «Щелковский» в Москве. Об этом стало известно 360.ru.
Стрелка скрутили прибывшие на место полицейские, вход в торговый центр перекрыли. По предварительным данным, пострадавших нет. Правоохранители выясняют мотивы стрелявшего, отметил Telegram-канал Shot.
В пресс-службе МВД по Москве 360.ru заявили, что информация о стрельбе около торгового центра им пока не поступала.
Два дня назад сыновья известного миллиардера в Оренбурге стали участниками перестрелки прямо в центре города. Конфликт произошел в одном из местных ресторанов. По предварительным данным, причиной ЧП стала измена девушки одного из наследников бизнесмена.
Сыновья миллиардера из травматических пистолетов открыли стрельбу по сопернику и сильно избили его. Затем молодые люди уехали с места происшествия.
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