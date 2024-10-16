Неизвестный облил бензином и поджег номер в столичной гостинице

Неизвестный облил бензином и поджег номер женщины в отеле на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, неизвестный облил бензином мебель и стены в номере отеля на 18 этаже. При возгорании сработала сигнализация, пожар потушили.

Прибывшие на место спасатели обнаружили бутылки с неизвестной жидкостью. Источник сообщил, что в номере пахнет бензином. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент пожара постоялицы не было в номере.

Ранее на западе Москвы загорелись гаражи. Очевидец, сообщил, что сначала увидел пламя, а затем услышал похожий на взрыв звук.