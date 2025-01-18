Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве

The Jerusalem Post: в Тель-Авиве мужчина напал с ножом на прохожих

Неизвестный в Тель-Авиве напал на прохожих с ножом, несколько человек получили ранения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post .

ЧП произошло на улице Левонтин. Пострадали несколько человек, среди них мужчина 30 лет. С серьезными ранами его срочно отвезли в больницу. Издание Ynet со ссылкой на полицию отметило, что нападавшего застрелил прохожий.

По предварительным данным, им оказался 19-летний палестинец, проникнувший в Израиль нелегально. На место происшествия направили крупные силы полиции, в том числе вертолет, силовики прочесывают территорию.

В октябре мужчина также напал на прохожих в израильском городе Хадере. Тогда ранения получили шестеро, среди них мужчина 70 лет. Всех раненых своевременно доставили в ближайшую больницу.