Неизвестный напал на прохожих с ножом в Израиле

The Times of Israel: шесть человек пострадали в ходе нападения с ножом в Хадере

Как минимум шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в израильском городе Хадере. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

По информации источника, среди пострадавших двое мужчин 50 и 70 лет, они находятся в тяжелом состоянии. Ранения остальных оценили как средней тяжести, всех доставили в больницу.

Нападавший скрылся на мотоцикле, правоохранительные органы начали его поиски. Силовики не готовы подтвердить, идет ли речь о теракте. При этом изначально такую версию полицейские отвергли полностью, однако после сообщений о потасовках с применением ножа еще в трех местах правоохранители вновь вернулись к ее рассмотрению.

В воскресенье, 6 октября, неизвестный изрезал ножом и обстрелял из пистолета людей на вокзале в Беэр-Шеве. Погибла женщина, еще девять человек пострадали.