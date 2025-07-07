Неизвестный бросил дымовую шашку в стоматологическую клинику в Москве

В Москве на улице Напрудный переулок пациент стоматологической клиники бросил в здании на первом этаже дымовую шашку. Об этом рассказал источник 360.ru.

По его данным, после ЧП в здании провели эвакуацию. По этажам распространился дым, на место вызвали сотрудников оперативных служб, помещение начали проверять. В результате происшествия никто не пострадал.

В феврале этого года мужчина бросил взрывчатку на крыльцо правительства Самарской области. Устройство взорвалось. В результате ЧП тротуарная плитка получила повреждения. На место оперативно вызвали сотрудников оперативных служб, мужчину задержали.