Неизвестный бросил дымовую шашку в стоматологическую клинику в Москве

В Москве на улице Напрудный переулок пациент стоматологической клиники бросил в здании на первом этаже дымовую шашку. Об этом рассказал источник 360.ru.
По его данным, после ЧП в здании провели эвакуацию. По этажам распространился дым, на место вызвали сотрудников оперативных служб, помещение начали проверять. В результате происшествия никто не пострадал.
В феврале этого года мужчина бросил взрывчатку на крыльцо правительства Самарской области. Устройство взорвалось. В результате ЧП тротуарная плитка получила повреждения. На место оперативно вызвали сотрудников оперативных служб, мужчину задержали.
В России предложили ввести гибкий график работы для многодетных
Режим работы 3 светофоров скорректировали в Серпухове
Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от мошенничества с военкоматами
Экс-главу Аджарии госпитализировали с огнестрельным ранением
Медведев едко высмеял фон дер Ляйен
Правительство выдаст ветеранам СВО гранты на агробизнес
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте