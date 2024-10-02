Неизвестные в Нижнем Тагиле подожгли квартиру женщины, помогающей бойцам СВО

В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли квартиру пенсионерки, помогающей участникам специальной военной операции. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, все произошло приблизительно в 04:20 по местному времени (02:20 по московскому). Двое неизвестных зашли в подъезд, подожгли в нем что-то, после чего выбежали обратно на улицу. Камеры зафиксировали яркую вспышку.

Саму женщину удалось спасти, но погибла ее кошка.

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

В июне телефонный мошенник заставил мальчика из Северодвинска открыть газ и поджечь зажигалкой. От взрыва спасла случайность — домой вернулся отец ребенка и, прервав разговор, выключил конфорки и проветрил помещение.