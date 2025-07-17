Жителя Кемерова задержали по делу о краже телефонов из магазина

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Кемерова, подозреваемого в ограблении комиссионного магазина. Подробности сообщил VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Согласно данным ведомства, мужчина разбил витрину торговой точки и похитил два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.