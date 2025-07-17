Жителя Кемерова задержали по делу о краже телефонов из магазина
Правоохранители задержали 28-летнего жителя Кемерова, подозреваемого в ограблении комиссионного магазина. Подробности сообщил VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Кузбассу.
Согласно данным ведомства, мужчина разбил витрину торговой точки и похитил два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.
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