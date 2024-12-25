Неизвестные устроили взрыв в подвале жилого дома в Подольске

Житель Подольска: группа мужчин устроила взрыв у подъезда многоквартирного дома

Группа молодых людей напугала жильцов многоквартирного дома в Подольске, подорвав мощную петарду в подвале рядом с подъездом. Об этом 360.ru рассказал местный житель Алексей.

По его словам, взрыв прогремел на улице 43-й Армии, возле дома 23.

«В районе первого подъезда вчера неизвестные подорвали, вероятно, петарду и встревожили весь двор. Сигналки у машин сработали», — отметил мужчина.

Он добавил, что хулиганы ездят на автомобиле ВАЗ. Житель Подольска выразил надежду, что правоохранители не оставят случившееся без внимания.

«Наши воюют на фронте, а, видимо, незаменимые специалисты тренируются в наших тылах!» — с иронией отметил он.

Мужчина также пожаловался на работающий круглосуточно магазин алкоголя и предположил, что именно это заведение является центром притяжения для хулиганов.

Ранее в Одинцове группа подростков несколько раз напала на прохожих. Сотрудники полиции начали проводить проверку, личности нападавших устанавливаются.

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