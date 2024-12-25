Неизвестные устроили взрыв в подвале жилого дома в Подольске

Группа молодых людей напугала жильцов многоквартирного дома в Подольске, подорвав мощную петарду в подвале рядом с подъездом. Об этом 360.ru рассказал местный житель Алексей.
По его словам, взрыв прогремел на улице 43-й Армии, возле дома 23.
«В районе первого подъезда вчера неизвестные подорвали, вероятно, петарду и встревожили весь двор. Сигналки у машин сработали», — отметил мужчина.
Он добавил, что хулиганы ездят на автомобиле ВАЗ. Житель Подольска выразил надежду, что правоохранители не оставят случившееся без внимания.
«Наши воюют на фронте, а, видимо, незаменимые специалисты тренируются в наших тылах!» — с иронией отметил он.
Мужчина также пожаловался на работающий круглосуточно магазин алкоголя и предположил, что именно это заведение является центром притяжения для хулиганов.
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