Неизвестные устроили взрыв в подвале жилого дома в Подольске

Группа молодых людей напугала жильцов многоквартирного дома в Подольске, подорвав мощную петарду в подвале рядом с подъездом. Об этом 360.ru рассказал местный житель Алексей.

«В районе первого подъезда вчера неизвестные подорвали, вероятно, петарду и встревожили весь двор. Сигналки у машин сработали», — отметил мужчина.

По его словам, взрыв прогремел на улице 43-й Армии, возле дома 23.

Он добавил, что хулиганы ездят на автомобиле ВАЗ. Житель Подольска выразил надежду, что правоохранители не оставят случившееся без внимания.

«Наши воюют на фронте, а, видимо, незаменимые специалисты тренируются в наших тылах!» — с иронией отметил он.

Мужчина также пожаловался на работающий круглосуточно магазин алкоголя и предположил, что именно это заведение является центром притяжения для хулиганов.

Ранее в Одинцове группа подростков несколько раз напала на прохожих. Сотрудники полиции начали проводить проверку, личности нападавших устанавливаются.