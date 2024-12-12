В Одинцове начали проверку из-за роликов с нападениями подростков на прохожих

Жители Одинцова пожаловались на компанию подростков, кошмарящих сверстников. Продолжается все это, по их словам, уже довольно давно. Кроме того, на счету молодых людей несколько нападений на прохожих. Теперь в ситуации начала разбираться полиция, сообщили в региональном главке МВД .

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация на которой группа несовершеннолетних пристает к прохожим и нападает на сверстников», — пояснили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и личности нападавших, их действиям дадут правовую оценку.