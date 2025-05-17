Подрядчика арестовали за хищение 95 млн рублей для здания Мариинского театра

Суд отправил под стражу подрядчика, которого обвиняют в хищении более 95 миллионов рублей при строительстве художественной академии Мариинского театра. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в конце 2023 года мужчина вместе со своей знакомой сделали поддельные документы. В них они указали, что якобы поставили материалы и оборудование для строительства, хотя на самом деле этого не было.

Благодаря этому они получили аванс почти на 96 миллионов рублей из федерального бюджета и похитили его, чем нанесли серьезный ущерб Мариинскому театру.

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