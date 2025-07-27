Неизвестные подорвали в Грузии петарды у гостиницы с российскими спортсменами

Злоумышленники взорвали петарды у отеля в Тбилиси, где остановились российские фехтовальщики, участвующие в Чемпионате мира. Об этом сообщил RT .

Неизвестные также развернули плакат с угрозами возле арены, где идут соревнования. На баннере написали: «Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“".

Ранее в Грузии родственники похитили чеченку, сбежавшую от них за рубеж. Девушка спасалась от домашнего насилия и нашла убежище в Тбилиси, сообщив сотруднику шелтера сови координаты.

Когда правозащитник вместе с друзьями прибыл к месту, там уже были сестра беглянки и пять чеченцев. Они избили активистов и похитили девушку. В итоге ее спасли — она вышла на связь и заявила, что не вернется в Чечню. Также беглянка попросила удалить все посты о ней и не говорить плохого про семью.