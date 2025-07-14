В Грузии родственники похитили сбежавшую от насилия чеченку

В Грузии родственники похитили уроженку Чечни, сбежавшую от домашнего насилия. Об этом сообщили в Telegram-канале правозащитной группы «Марем».

Лаура Авторханова успела связаться с сотрудником шелтера в Тбилиси и передала свою геолокацию. Когда правозащитник с друзьями прибыл по указанному адресу, они обнаружили девушку с сестрой и пятью чеченцам. Последние напали на активистов и избили.

Позже Авторханова вышла на связь и заявила, что направляется в полицию для оформления добровольного выезда из Грузии. Узнав, в каком отделении она находится, к зданию пришли правозащитники.

Однако девушка с балкона полицейского участка заявила, что с ней «все хорошо» и она не планирует возвращаться в Чечню. Она добавила, что действует по собственному желанию и попросила удалить все посты о ней.

Ранее вынужденная сбежать из России чеченка Лия Заурбекова поделилась подробностями конфликта с родственниками, который произошел около отдела полиции в Москве. Девушка отметила, что ушла из дома из-за побоев.