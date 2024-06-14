Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям в Кузбассе

Неизвестные стреляли из пневматического оружия по детям в городе Топки Кемеровской области, один ребенок получил травму. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области сообщили о начале проверки.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в СМИ, о хулиганских действиях в отношении детей», — уточнили в СК.

В Сети появились записи, что в День России неизвестные открыли стрельбу по детям в Топках. Проверку начали по статье «Хулиганство». Следователи выясняют личности нападавших, устанавливают все детали произошедшего.

Ранее прохожий открыл стрельбу из автомата по людям на западе Москвы, один человек погиб. Свидетели произошедшего сообщили, что нападавший скрылся во дворах. Его объявили в розыск. Движение для авто на участке временно перекрыли.