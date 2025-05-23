Неизвестные обстреляли российское судно «Атлантида» у берегов Мозамбика

Российское научно-исследовательское судно «Атлантида» 10 мая подверглось нападению у мозамбикского побережья в Индийском океане. Никто из россиян не пострадал, сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова.

«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно „Атлантида“ у мозамбикского побережья Индийского океана. <…> После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан», — сказала она.

Оборудование исследовательского судна получило незначительные повреждения. Россияне, по информации Жуковой, не пострадали.

«Атлантида» прибыла в порт Мапуту в марте для оценки биологических ресурсов, проведения акустических и траловых исследований. Ее обстреляли у берегов Кабу-Делгаду на севере страны, в районе, где действуют террористические группировки, сообщил источник издания Lusa. Правительство Мозамбика начало расследование.

Ранее российские моряки пострадали при ударе США по порту Рас-Иса на западе Йемена. Их доставили в Москву.