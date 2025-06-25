Неизвестные натянули медную проволоку в лесу в Одинцове

В лесной зоне рядом с жилым комплексом «Одинцово-1» появились медные проволоки. Неизвестные натянули их между деревьями, и теперь пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты обеспокоены тем, что передвигаться по лесу стало небезопасно. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Елена.

Проволоку обнаружила девушка Елизавета, которая живет в ЖК. Увидев натянутые провода, она взяла из дома кусачки и удалила их.

«Ровно через 15 минут на этом участке пронеслись дети на квадроциклах. Поэтому, можно сказать, Лиза герой, спасла четверых детей. Проволока находилась на уровне горла, поэтому на хорошей скорости можно было и совсем без головы остаться», — сказала Елена.

Спустя некоторое время натянутую проволоку увидели в другом месте. Местные жители начали бить тревогу, поскольку обнаруженные в лесопарке проволоки были практически незаметны, а в темноте или при быстром движении увидеть их совсем невозможно. На месте, где их нашли, часто прогуливаются местные жители и катаются велосипедисты.

Официальных заявлений об этом не поступало. Обеспокоенные жители намерены обратиться в правоохранительные органы.

На прошлой неделе в Одинцове рассказали о еще одной проблеме. Управляющая компания одного из жилых комплексов запретила компании «Уфанет» предоставлять услуги связи в домах. Ее представители намеренно обрезали телекоммуникационные кабели, чтобы помешать работе конкурентов старого провайдера.