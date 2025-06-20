Нет сети: УК в Одинцове не позволила новому провайдеру зайти в ЖК

Управляющая компания в Одинцове не дала компании «Уфанет» предоставить услуги связи в своем жилом комплексе. Ее представители намеренно обрезали телекоммуникационные кабели, чтобы помешать работе конкурентов старого провайдера, сообщил 360.ru местный житель Дмитрий.

«К нам пришел провайдер „Уфанет“, нашел деньги, чтобы построит свои сети и начать подключать нас к интернету. До этого был только „Ловител“ от застройщика. На данный момент управляющая компания пытается сохранить „Ловител“ в качестве монополиста и не пускает нового провайдера», — сказал он.

Дмитрий отметил, что «Уфанет» отправил документы на согласование, получил разрешение и начал строить свои сети. Однако УК 16 июня начала раскопки кабеля, никого не предупредив, из-за чего интернет оборвался.