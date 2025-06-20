Нет сети: УК в Одинцове не позволила новому провайдеру зайти в ЖК
Житель Одинцова пожаловался на обрезавшую провода провайдера УК
Управляющая компания в Одинцове не дала компании «Уфанет» предоставить услуги связи в своем жилом комплексе. Ее представители намеренно обрезали телекоммуникационные кабели, чтобы помешать работе конкурентов старого провайдера, сообщил 360.ru местный житель Дмитрий.
«К нам пришел провайдер „Уфанет“, нашел деньги, чтобы построит свои сети и начать подключать нас к интернету. До этого был только „Ловител“ от застройщика. На данный момент управляющая компания пытается сохранить „Ловител“ в качестве монополиста и не пускает нового провайдера», — сказал он.
Дмитрий отметил, что «Уфанет» отправил документы на согласование, получил разрешение и начал строить свои сети. Однако УК 16 июня начала раскопки кабеля, никого не предупредив, из-за чего интернет оборвался.
«В УК признали факт, что это сделали они. По сей день они продолжают обрывать и портить кабель, наверное, это уже уголовная статья за порчу имущества. Написал письма в Минцифры, Минсвязи и ФАС, жду ответа. Позавчера вызвали полицию, но никто не приехал. Хотелось бы разобраться с этим вопросом. Народ хочет еще одного провайдера, чтобы была конкуренция, у „Ловител“ цены завышены даже по сравнению с Москвой», — продолжил местный житель.
По его словам, днем ранее УК пригнала трактор и вырыла кабель «Уфанета».
Таким образом они принципиально все рушат. Говорили, что будет благоустройство и посадили туда кусты. УК делает все, чтобы уничтожить. Сегодня был обрыв в моем подъезде, будто хотят отключить меня, на личности пошли», — добавил Дмитрий.
Ранее жители новостроек в жилом комплексе «Датский квартал» в Мытищах жаловались на управляющую компанию «Сервис 24». Городская прокуратура привлекла организацию к административной ответственности.