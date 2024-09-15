Неизвестные лазером пытались ослепить экипаж вылетавшего из Петербурга самолета

Полиция Петербурга начала поиски пытавшихся ослепить пилотов самолета при взлете

Пилоты Boeing 738 авиакомпании «Победа» при вылете из Санкт-Петербурга в Челябинск столкнулись с попыткой ослепления. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве не уточнили, что именно помешало экипажу. По данным «Фонтанки», неизвестные включили мощный лазер и направили луч на кабину воздушного судна.

В пресс-службе добавили, что взлет самолета прошел в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал. Пилоты сохранили зрение.

Полиция приняла меры для задержания злоумышленников, которые пытались сорвать полет лайнера. После проведения проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В середине июня пилоты «Победы» столкнулись с попыткой ослепления лазером при посадке прилетевшего самолета из Калининграда в московском аэропорту Внуково. Из-за бившего в кабину луча экипаж увел борт на четвертый разворот перед приземлением.