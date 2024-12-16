Неизвестные избили девушку и ее брата-школьника в Видном

Вечером 15 декабря у 22-летней девушки и ее 12-летнего брата возле одного из магазинов на улице Березовая в Видном произошел конфликт с четырьмя покупателями.
Неизвестные во время драки нанесли молодой женщине и ее несовершеннолетнему родственнику телесные повреждения, после чего им потребовалась медицинская помощь.
Полицейские сейчас ищут правонарушителей. После задержания их действиям дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.
Ранее полиция Московской области организовала проверку после видеозаписи из школы в Балашихе, на которой учитель ударил ученика по лицу.
США ввели новые санкции против России и Северной Кореи
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