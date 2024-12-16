Неизвестные избили девушку и ее брата-школьника в Видном

Полиция в Видном ищет участников нападения на несовершеннолетнего

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки с участием несовершеннолетнего в Видном. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области .

Вечером 15 декабря у 22-летней девушки и ее 12-летнего брата возле одного из магазинов на улице Березовая в Видном произошел конфликт с четырьмя покупателями.

Неизвестные во время драки нанесли молодой женщине и ее несовершеннолетнему родственнику телесные повреждения, после чего им потребовалась медицинская помощь.

Полицейские сейчас ищут правонарушителей. После задержания их действиям дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.

Ранее полиция Московской области организовала проверку после видеозаписи из школы в Балашихе, на которой учитель ударил ученика по лицу.