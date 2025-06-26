Неизвестные бросили умирать девять щенят в яму в Екатеринбурге

В промышленной яме в Екатеринбурге на улице Вишневой нашли девять щенят. Четвероногих сразу начали пристраивать в добрые руки, кормить и помогать однако столкнулись с трудностью — охранник предприятия не пускает их на территорию и грозится выбросить животных. Подробнее о случившемся рассказала очевидица в беседе с 360.ru.

«Мы находились рядом с заброшенным зданием, там типа промзона. Услышали писк. Зашли на писк и нашли вот эту стаю собак. В яме», — сказала она.

По ее словам, яма была не очень глубокой, поэтому удалось вытащить животных.

«Их туда посадили специально. В надежде, что их никто не найдет. Что они там умрут голодной смертью», — объяснила женщина.

Четверых щенят уже пристроили, пятеро в ожидании. При этом точное число собак до сих пор неизвестно — они прячутся.