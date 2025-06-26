Неизвестные бросили умирать девять щенят в яму в Екатеринбурге
В промышленной яме в Екатеринбурге на улице Вишневой нашли девять щенят. Четвероногих сразу начали пристраивать в добрые руки, кормить и помогать однако столкнулись с трудностью — охранник предприятия не пускает их на территорию и грозится выбросить животных. Подробнее о случившемся рассказала очевидица в беседе с 360.ru.
«Мы находились рядом с заброшенным зданием, там типа промзона. Услышали писк. Зашли на писк и нашли вот эту стаю собак. В яме», — сказала она.
По ее словам, яма была не очень глубокой, поэтому удалось вытащить животных.
«Их туда посадили специально. В надежде, что их никто не найдет. Что они там умрут голодной смертью», — объяснила женщина.
Четверых щенят уже пристроили, пятеро в ожидании. При этом точное число собак до сих пор неизвестно — они прячутся.
Однако пугливость животных не единственное препятствие к спасению. После обнаружения щенят разбушевался охранник. Вытаскивать питомцев для пристройки пришлось со скандалом.
«С ним заруба была. Он нас выгоняет, не дает их кормить, ничего вообще. Считает, что это незаконное проникновение», — сказала собеседница 360.ru.
По ее словам, между ними случилась словесная перепалка. Она попыталась объяснить мужчине, что животные в опасности. В ответ на это он пригрозил вышвырнуть собак с территории.
Забрать щенят к себе женщина не может — совсем некуда. Оставаться в промзоне тоже не вариант — охранник угрожает полицией.