Неисправный обогреватель стал причиной смертельного пожара в Тверской области

Причиной пожара в частном доме в Тверской области, по предварительным данным, стала неисправная работа электрообогревателя типа «ветерок». Об этом сообщили дознаватели регионального управления МЧС.
Следственное управление СК по Тверской области проинформировало о гибели двух маленьких детей при пожаре в частном деревянном доме в населенном пункте Игнатово. Мальчикам было два и четыре года. По факту трагедии проводится проверка.
Как уточнили в ГУ МЧС, возгорание произошло ночью.
