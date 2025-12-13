Неисправный обогреватель стал причиной смертельного пожара в Тверской области

Причиной пожара в частном доме в Тверской области, по предварительным данным, стала неисправная работа электрообогревателя типа «ветерок». Об этом сообщили дознаватели регионального управления МЧС .

Следственное управление СК по Тверской области проинформировало о гибели двух маленьких детей при пожаре в частном деревянном доме в населенном пункте Игнатово. Мальчикам было два и четыре года. По факту трагедии проводится проверка.

Как уточнили в ГУ МЧС, возгорание произошло ночью.

