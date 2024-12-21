Неисправный холодильник стал причиной смертельного пожара в Тверской области

Из-за неисправного холодильника в Тверской области сгорела комната и погиб один человек. Второй жилец попал в больницу, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в многоэтажном доме в городе Конаково из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике. На место ЧП приехали восемь спасателей с двумя единицами техники и потушили огонь на кухне площадью два квадратных метра.

Два жильца отравились едким дымом. Женщина умерла, а мужчину скорая помощь увезла в больницу.

Сильный пожар произошел в Якутске в изоляторе для военнослужащих, ушедших с места службы. Семь человек получили отравление продуктами горения, их госпитализировали. Пятеро скончались. Военный комиссариат сообщил, что личности погибших устанавливаются.