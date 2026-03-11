Неходячего инвалида заставили оставить коляску при вылете из Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщения, что сотрудники авиакомпании «Победа» заставили пассажира-колясочника оставить средство передвижения в аэропорту Внуково, отказывая ему в посадке на рейс. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Там уточнили, что представители перевозчика отказались перевезти коляску пассажира в багажном отделении.

Ведомство заявило, что проверит возможное нарушение прав пассажира с ограниченными возможностями, оценит работу сотрудников перевозчика, а также установит все обстоятельства происшествия.

Лишившийся коляски инвалид в комментарии РЕН ТВ рассказал, что вылетал из Москвы в Димитровград, где проходит лечение. По его словам, при перелете в столицу со средством его передвижения никаких проблем не возникло, но на обратном пути мужчина столкнулся с непониманием.

«Прикрепили к этой коляске багажную бирку, а затем прибегает другой представитель и срывает ее, заявляя, что коляска для перевоза в багаже в их авиакомпании запрещена», — рассказал пассажир.

В пресс-службе «Победы» редакции объяснили, что коляска весила более 100 килограммов, а также имеет внешнюю батарею, что сделало ее перевозку в багаже невозможной по международным правилам.

В начале прошлой недели передвигающаяся на коляске россиянка рассказала, что после прилета в Стамбул сотрудник авиакомпании Turkish Airlines довез ее до зоны ожидания для людей с ограниченными возможностями и оставил на месте. Выехать за ограждение девушке не позволили: от нее потребовали, чтобы она шла своими ногами.