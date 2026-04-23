Нефтяных пятен в море около порта Туапсе после удара дронов не нашли

В Черном море рядом с портом Туапсе в результате мониторинга не обнаружили нефтяных пятен и других загрязнений после атаки беспилотников на морской терминал. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Суда служб осматривают акваторию в постоянном режиме. Нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря, по данным за 21, 22 и 23 апреля, вблизи порта Туапсе отсутствуют», — заявили оперштабе.

В пресс-службе добавили, что тушение возгорания в терминале продолжается, площадь распространения огня удалось сократить в два раза с момента возникновения пожара. В работах задействовали 77 единиц техники и 276 человек.

«В реке Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов, выставили 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушку», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее стало известно, что в Туапсе обнаружили превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара.