Нефтяной танкер Германии загорелся в Балтийском море

Предназначенный для перевозки нефти и химикатов немецкий танкер «Анника» загорелся во время прохода по Балтийскому морю около города Кюлунгсборн в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщила морская поисково-спасательная служба Германии.
В ведомстве сообщили, что пламя охватило верхнюю палубу судна. Прибывшие на место морские спасатели эвакуировали экипаж из семи человек в безопасное место.
Для тушения горящего танкера на место отправился буксир «Балтика», зафрахтованный Федеральным министерством транспорта, а также несколько вертолетов. Операции по дальнейшим действиям взяло на себя Федеральное командование по чрезвычайным ситуациям.
В конце августа в порту китайского города Наньтун загорелся авианосец «Минск». Списанный со службы корабль купила местная компания в конце 90-х годов. В последнее время «Минск» использовали в парке отдыха, посвященном военным кораблям.
Лавров заявил о попытках США повернуть АСЕАН против России и Китая
Двор у дома № 9 по Тверской улице в Дубне обновили к его 45-летнему юбилею
Около 18 километров тепловых сетей заменили в Подольске
Локомотив сошел с рельсов в Нижегородской области
Пассажиры затащили автобус в гору по обледенелой трассе в Миассе
Стало известно, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте