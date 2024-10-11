Нефтяной танкер Германии загорелся в Балтийском море

Предназначенный для перевозки нефти и химикатов немецкий танкер «Анника» загорелся во время прохода по Балтийскому морю около города Кюлунгсборн в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщила морская поисково-спасательная служба Германии .

В ведомстве сообщили, что пламя охватило верхнюю палубу судна. Прибывшие на место морские спасатели эвакуировали экипаж из семи человек в безопасное место.

Для тушения горящего танкера на место отправился буксир «Балтика», зафрахтованный Федеральным министерством транспорта, а также несколько вертолетов. Операции по дальнейшим действиям взяло на себя Федеральное командование по чрезвычайным ситуациям.

В конце августа в порту китайского города Наньтун загорелся авианосец «Минск». Списанный со службы корабль купила местная компания в конце 90-х годов. В последнее время «Минск» использовали в парке отдыха, посвященном военным кораблям.