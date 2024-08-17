Авианесущий крейсер «Минск» вспыхнул на реке Янцзы в Китае

На списанном авианосце «Минск» в городе Наньтун китайской провинции Цзянсу разгорелся пожар. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Авианесущий крейсер стоял на реке Янцзы, на нем проводили демонтаж и переоборудование. Во время работы специалистов корабль загорелся. Огнеборцы потушили пожар к 10:00 (03:00 по московскому времени), информация о пострадавших не поступала.

Авианосец в конце 1990-х годов купила китайская компания. Судно использовали в тематическом парке отдыха в Шэньчжэне, а в 2016 году перевезли в парк Суситун.

Ранее пожар разгорелся на торговом корабле после нападения боевиков у берегов Йемена, в 80 морских милях к юго-востоку от Адена. Управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС подтвердило, что в судно попали три снаряда. Весь экипаж эвакуировали, неуправляемый горящий корабль дрейфовал в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути. Капитан указал, что судно тонет.