Авианесущий крейсер «Минск» вспыхнул на реке Янцзы в Китае

Xinhua: в Китае произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск»

Xinhua
Фото: Xinhua/Global Look Press

На списанном авианосце «Минск» в городе Наньтун китайской провинции Цзянсу разгорелся пожар. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Авианесущий крейсер стоял на реке Янцзы, на нем проводили демонтаж и переоборудование. Во время работы специалистов корабль загорелся. Огнеборцы потушили пожар к 10:00 (03:00 по московскому времени), информация о пострадавших не поступала.

Авианосец в конце 1990-х годов купила китайская компания. Судно использовали в тематическом парке отдыха в Шэньчжэне, а в 2016 году перевезли в парк Суситун.

Ранее пожар разгорелся на торговом корабле после нападения боевиков у берегов Йемена, в 80 морских милях к юго-востоку от Адена. Управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС подтвердило, что в судно попали три снаряда. Весь экипаж эвакуировали, неуправляемый горящий корабль дрейфовал в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути. Капитан указал, что судно тонет.

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