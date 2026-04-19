В Туапсе потушили возгорание на морском терминале после атаки ВСУ

В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале, возникшее после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края .

В тушении пожара задействовали более 150 человек и 49 единиц техники, включая силы МЧС.

Также специалисты устранили последствия происшествия и локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Для этого установили около 750 метров боновых заграждений, использовали специальные устройства для сбора загрязнений и оборудовали нефтеловушку.

В оперштабе подчеркнули, что распространения нефтепродуктов в море удалось избежать.

Глава города Сергей Бойко писал в телеграм-канале, что в результате атаки украинских дронов на Туапсе в ночь на 16 апреля повреждения получили 60 домов.