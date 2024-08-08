Школьница в Москве получила ожоги первой степени вместо эпиляции ног

Shot: школьнице в Москве сильно обожгли ноги во время лазерной эпиляции

Фото: Unsplash

Школьницу в Москве госпитализировали с ожогами первой и второй степеней после похода на лазерную эпиляцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, 16-летняя девушка записалась в салон красоты на лазерную эпиляцию ног по акции. Однако вместо волос ей выжгли кожу. Сейчас пострадавшая лечится дома.

В салоне отказались вернуть деньги за процедуру. Семья девушки собирается добиваться компенсации.

Также, по данным канала, администратор салона назвала произошедшее реакцией «в пределах нормы после процедуры» и заявила, что подобное якобы должно пройти в течение недели.

В марте врач Елена Кременевская заявила, что люди часто заражаются гепатитом C, посещая салон красоты.

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