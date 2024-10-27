«Нечто, далекое от человечности». Девушка-квадробер напала на депутата в Якутии

Ефремов заявил, что напавшая на него девушка-квадробер шипела, как дикий зверь

Депутат Якутской городской думы Нюргун Ефремов рассказал о своей первой встрече с представителем субкультуры квадроберов, когда он вместе с супругой находился в кафе. Историей он поделился в своем Telegram-канале .

По его словам, сначала он услышал низкое рычание, но не придал ему значения, а потом почувствовал чье-то дыхание за спиной.

«Повернулся, а там девушка, лет 25, с взглядом, в котором мелькали дикость и ярость. Она вдруг зашипела, как дикий зверь, и тут я осознал, что столкнулся с представителем новой странной субкультуры — квадроберами», — написал он.

Депутат добавил, что в тот раз его спас официант, попросивший девушку покинуть кафе. В ответ она снова зашипела, но все же ушла.

Ефремов отметил, что такие проявления необходимо взять под контроль, так как это уже не подростковый бунт, а «тревожная тенденция, когда молодежь превращается в нечто, далекое от человечности».

Ранее МВД Узбекистана предупредило, что взрослых жителей республики, увлекающихся квадробингом, будут арестовывать до 15 суток за мелкое хулиганство.