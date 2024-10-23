Взрослых квадроберов в Узбекистане начнут арестовывать

Увлекающихся субкультурой квадробинга взрослых жителей Узбекистана могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В последнее время в соцсетях в Узбекистане начали появляться видео детей в масках животных. Родителей предупредили о штрафе до 150 долларов за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

«Действия увлекающихся субкультурой квадробинга совершеннолетних граждан также подпадают под административную ответственность», — заявили в пресс-службе.

Увлечение взрослых квадробингом будут считать за мелкое хулиганство и накажут штрафом до 147 долларов или административным арестом до 15 суток.

Ранее из красноярской школы уволился учитель физики, который занимался квадробикой прямо на уроках. На занятиях он читал рэп, сидел на стуле на парте и прыгал, как заяц.