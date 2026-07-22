Небо закрыто, сносит деревья. Разрушительный шторм обрушился на Стамбул

В Стамбуле сильный шторм нарушил работу аэропорта и повалил деревья

Мощный шторм обрушился на Стамбул в среду, 22 июля. Удар стихии нарушил работу авиагавани и повалил деревья в нескольких районах турецкого мегаполиса, сообщила в X газета Hürriyet

Основной удар урагана пришелся на европейскую часть города. Из-за экстремального ветра пассажирские лайнеры не смогли приземлиться в международном аэропорту Стамбула. Пилотам пришлось уводить самолеты на второй круг.

Буря нанесла ущерб и городской инфраструктуре. В районе Кягытхане шквалистый поток вырвал с корнем крупное дерево прямо напротив здания школы. Оно рухнуло рухнул на припаркованный у обочины автомобиль.

Сложная метеорологическая обстановка сохраняется во многих кварталах города. Городские службы ликвидируют последствия непогоды, местных жителей власти просили проявить осторожность.

Гроза и дожди 22 июля вероятны и в Москве.