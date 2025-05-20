Неадекватный водитель снес шлагбаум на юго-западе Москвы

В Москве водитель снес шлагбаум и отказался реагировать на сигналы людей

Водитель на машине снес шлагбаум в Москве на улице Теплый стан. Очевидец в беседе с 360.ru заявил, что мужчина за рулем вел себя странно — на людей вокруг не реагировал.

«Непонятно, что с человеком. Просто он остался перед шлагбаумом, потом покатился вниз с горочки и доехал до клумбы», — рассказал он.

По словам собеседника 360.ru, водитель не стал выходить из машины. В окне автомобиля видно, что он спит. По предварительной информации, мужчина пьяный. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в центре Москвы ночью иномарка снесла фонарь. На место ЧП оперативно отправились сотрудники экстренных служб. Водитель скрылся. Происшествие обошлось без пострадавших.