Неадекватный мужчина забаррикадировался с ребенком на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве мужчина с ребенком забаррикадировался в квартире

В Вешняках на востоке Москвы мужчина забаррикадировался в комнате с восьмилетним ребенком и залез на подоконник. Очевидцы вызвали экстренные службы, сообщил источник 360.ru.

Странного жильца заметили в окне дома по улице Старый Гай, 2 корпус 3. Мужчина с восьмилетним ребенком стоял на подоконнике.

Спустя 10 минут в экстренные службы вновь позвонили и сообщили, что он забаррикадировался с ребенком в комнате. Мужчина находился в неадекватном состоянии. К месту происшествия направили скорую помощь.

Похожий случай произошел в начале июня на юго-западе Москвы. Мужчина в состоянии наркотического опьянения проник в чужую квартиру, выгнал женщину и заперся с ее детьми, угрожая убийством. Заложников освободили, а преступника задержали. Возбудили уголовное дело за незаконное проникновение в жилище и лишение свободы.