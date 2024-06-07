Мужчина под наркотиками взял детей в заложники на юго-западе Москвы

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру, выгнал живущую там женщину и удерживал двоих ее детей в заложниках. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По данным следствия, молодой мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Он незаконно проник в квартиру жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы. Проживающую женщину он из нее вытолкнул.

«После этого фигурант закрыл дверь в квартиру, где удерживал ее двоих несовершеннолетних детей и угрожал женщине их убить», — уточнило ведомство.

Потерпевшая сразу вызвала полицию, которая задержала злоумышленника и освободила детей. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. С детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего больше не угрожает.

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