Житель Щербинки зарезал случайного знакомого

Следственный комитет возбудил дело об убийстве против жителя Щербинки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

По данным следствия, вечером 6 июня мужчина поссорился со случайным знакомым на улице и ударил его ножом в шею. Пострадавший умер на месте.

Подозреваемого задержали, он признал вину и раскаялся. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Ранее 48-летний мужчина, будучи пьяным, устроил поножовщину на Ленинградском вокзале, попытавшись зарезать случайного знакомого. Подозреваемого задержали по горячим следам. Увидев полицейских и сотрудников Росгвардии, мужчина хотел выбросить нож, но ему не дали этого сделать.