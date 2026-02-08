Неадекватный агрессор жестоко избил девушку в метро Москвы

В московском метро мужчина напал на девушку и сломал ей нос

В московском метро один из пассажиров жестоко избил девушку. Она успела заснять нападение на видео, сообщил телеграм-канал «112» .

Позднее пострадавшая рассказала, что агрессор сначала вымогал у нее деньги. Судя по кадрам видеозаписи, девушка некоторое время преследовала мужчину, комментируя его поступки.

Она заявила, что тот уже пытался приставать к другой пассажирке с просьбами о деньгах. Услышав это, мужчина остановился и начал оскорблять девушку. Он несколько раз попытался выбить у нее из рук телефон.

Затем нападавший окончательно вышел из себя. Он ударил девушку по лицу и разбил ей нос. Мужчине удалось скрыться.

На видео пострадавшая показывает свое лицо и руки в крови. Судя по кадрам, у нее сломан нос. Пассажирка обратилась за помощью в полицию.

В начале февраля житель Щелкова помешал незнакомцу напасть на девушку на железнодорожной станции. Рыцарский поступок стоил мужчине пальца.