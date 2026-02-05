Спас девушку, но остался без пальца. Стали известны подробности происшествия в Щелкове

На железнодорожной станции Щелково защита девушки обернулась для 29-летнего Сергея тяжелыми травмами. Мужчина вмешался, увидев, как агрессивный прохожий прижимает даму к перилам на высоте нескольких этажей. В завязавшейся драке нападавший откусил Сергею большой палец и повредил сухожилия. Подробности — в материале 360.ru.

Происшествие на станции

Вечером Сергей провожал знакомых на электричку и задержался на станции, чтобы убедиться, что они спокойно сядут в поезд. В этот момент он услышал крики.

«Обернулся — и увидел, как мужчина всем весом прижимает девушку к перилам. Она била его по лицу и звала на помощь», — рассказал собеседник 360.ru.

Он обратил внимание, что девушка фактически висела над пустотой: внизу — несколько этажей, железнодорожные пути и поезда.