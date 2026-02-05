Спас девушку, но остался без пальца. Стали известны подробности происшествия в Щелкове
На железнодорожной станции Щелково защита девушки обернулась для 29-летнего Сергея тяжелыми травмами. Мужчина вмешался, увидев, как агрессивный прохожий прижимает даму к перилам на высоте нескольких этажей. В завязавшейся драке нападавший откусил Сергею большой палец и повредил сухожилия. Подробности — в материале 360.ru.
Происшествие на станции
Вечером Сергей провожал знакомых на электричку и задержался на станции, чтобы убедиться, что они спокойно сядут в поезд. В этот момент он услышал крики.
«Обернулся — и увидел, как мужчина всем весом прижимает девушку к перилам. Она била его по лицу и звала на помощь», — рассказал собеседник 360.ru.
Он обратил внимание, что девушка фактически висела над пустотой: внизу — несколько этажей, железнодорожные пути и поезда.
Мужчина оттолкнул нападавшего и попытался успокоить. Этого хватило, чтобы девушка успела убежать.
«Я выдохнул — подумал, что все закончилось», — отметил пострадавший.
Но агрессор тут же переключился на него. Завязалась драка, мужчины покатились по земле.
«Он начал мне выцарапывать глаза. Это было самое страшное. Я кричал, чтобы оттащили», — рассказал Сергей.
Пытаясь защититься, парень начал отталкивать нападавшего — и в этот момент тот вцепился в его палец зубами.
Сначала агрессор укусил Сергея за мизинец, повредив сухожилия. Затем схватил большой палец.
«Он тянул на себя всей спиной. Я почувствовал резкую жгучую боль — и понял, что палец оторван. Он его выплюнул и убежал», — сказал парень.
Очевидец, оставшийся на месте, вызвал скорую помощь.
После нападения Сергею помогали совершенно посторонние люди — многие даже не представились.
«Одна женщина купила бинты и перекись, перевязала мне руку. Таксист бесплатно довез до травмпункта», — добавил он.
Сергей сумел сохранить оторванную часть пальца, закопав в снег до приезда медиков.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого
В транспортной полиции сообщили, что мужчину, напавшего на Сергея на станции Щелково, задержали. Им оказался 25-летний житель Подмосковья. Фигурант признал вину. Против хулигана возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью и отпустили под подписку о невыезде.
Врачи диагностировали у Сергея отрыв фаланги большого пальца, разрыв сухожилия мизинца и сотрясение мозга.
«Большой палец неоперабелен — теперь там культя. В мизинце стоят металлические спицы. Сотрясение постепенно проходит», — заключил собеседник 360.ru.