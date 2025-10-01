Неадекватная косметолог из Москвы подожгла бывшему дверь съемной квартиры

В столичном районе Строгино косметолог решила отомстить бывшему возлюбленному. Она разбила ему машину, сломала счетчик и подожгла дверь съемной квартиры. Подробности 360.ru рассказали жильцы дома.

«Эта девушка вела себя неадекватно, на всех бросалась, кто ей говорил хоть одно слово. Позднее ее забрали сотрудники полиции. Пожар потушили достаточно быстро», — сообщила одна из них.

Когда в доме сработала пожарная сигнализация, она начала биться головой о зеркало в лифте. Жильцы попросили охрану дома вызвать полицию и скорую помощь. Многие выбегали на улицу прямо в пижамах.

По мнению собеседников 360.ru, девушка была пьяной или под наркотиками и сама снимала собственные действия. Чем ее так обидел бывший, неизвестно.

Ранее в Новосибирске наркоманка напала на беременную женщину и группу подростков. Одна из пострадавших получила сотрясение мозга.