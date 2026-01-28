Неадекват в Воронеже спустил сына на веревке с седьмого этажа

В Воронеже местный житель устроил сыну экстремальный аттракцион и спустил его на веревке с седьмого этажа. Прокуратура Воронежской области начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина во время распития спиртного спустил сына из окна многоэтажки, а затем поднял обратно. Прокуратура даст правовую оценку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а при необходимости примет меры реагирования.

Телеграм-канал «Радио Sputnik» уточнил, что знакомые мужчины снимали происходящее на видео и не пытались его остановить. Возраст ребенка пока неизвестен.

Ранее житель Москвы оставил двухлетнего сына на улице спать на ватрушке, а сам ушел в кафе. Родитель наблюдал за ребенком из окна, сидя за столиком, после чего стал снимать реакцию прохожих и громко ее комментировать. Очевидцы вызвали полицию, но отец дожидаться наряда не стал и ушел.