Москвич оставил двухлетнего сына спать на улице и ушел в кафе

В Москве мужчина оставил двухлетнего сына спать на ватрушке на улице и ушел в кафе. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По словам 36-летнего отца, он катался с сыном с горок и долго гулял. После этого ребенок уснул на ватрушке. Родитель решил не будить мальчика, оставил его у входа в кафе, а сам сел за столик у окна. Оттуда он начал снимать на телефон реакцию прохожих на одиноко спящего на холоде ребенка.

Когда люди останавливались рядом с мальчиком или пытались его разбудить, мужчина жестами показывал, что он отец. Вскоре к ребенку подошла женщина, которая резко раскритиковала поведение мужчины и отказалась слушать его объяснения. Она позвонила в полицию. Отец не стал ждать наряд: он вышел из кафе, забрал сына и ушел.

