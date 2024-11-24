Неадекват ударил полицейского ножом в шею около вокзала Ростова-на-Дону

Агрессивный мужчина ударил в шею сотрудника полиции, проверявшего документы у группы пассажиров с большим количеством багажа. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Кавказскому округу.

В ведомстве уточнили, что нападение на правоохранителя произошло вечером в субботу, 23 ноября.

Полицейский в ходе патрулирования привокзальной площади обратил внимание на группу людей с большим количеством баулов. Он подошел к владельцам багажа для проверки документов. В этот момент стоявший рядом с толпой мужчина начал вести себя неадекватно. В один момент он выхватил нож и ударил полицейского в шею.

Коллеги пострадавшего открыли огонь из табельного оружия и ранили злоумышленника в ногу. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу. Врачи поместили его в реанимацию.

Напавшего на стража порядка после задержания также доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сейчас полицейские вместе со следователями устанавливают все обстоятельства нападения.

Группа приезжих из Азербайджана ударила ножом жителя Барвихи, вступившегося за оскорбленную иностранцами женщину. Пострадавший попал в реанимацию. Следователи после задержания подозреваемого в нападении завели уголовное дело о покушении на убийство.