Неадекват сбил двух женщин во время попытки выбить ворота красноярского детсада

Житель города Сосновоборск в Красноярском Крае пытался на авто выбить ворота детского сада и сбил двух женщин, которые мешали ему протаранить ограду. Об этом 360.ru сообщила очевидица происшествия Татьяна.

Она отметила, что сначала окружающие подумали, что водитель просто забуксовал напротив ворот.

«Я вышла посмотреть, что вообще происходит. И что я лицезрею? Просто машина начинает туда-сюда отъезжать и въезжать в ворота», — добавила девушка.

По ее словам, прохожим удалось забрать у хулигана ключи от авто. Но вскоре водитель снова сел за руль и достал запасные ключи.

«Далее человек достает вторые ключи уже из машины, потому что основные ключи были у очевидцев, у тех, кто останавливал его. И, получается, он заводит машину, начинает сдавать задом, сбивая двух людей: женщину лет 40-50 и одну женщину лет 30-40», — объяснила очевидица.

Неравнодушные пешеходы попытались задержать водителя. Они выбили боковое стекло, и вытащили неадеквата из салона. Завязалась драка, в итоге странно ведущего себя мужчину скрутили и передали полиции.

«Все люди, которые там были, пытались его вытащить оттуда. Он ехал прямо на людей», — заключила собеседница 360.ru.

Ранее житель Сахалина, угрожая ножом, потребовал у сотрудников детсада отдать ему детей. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него спрятанное в рукаве оружие.