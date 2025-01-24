Житель Сахалина ворвался в детсад с ножом и потребовал отдать ему детей

Мужчина с ножом угрожал сотрудникам сахалинского детсада, требуя отдать ему детей. Об этом сообщила Telegram-канал местной полиции.

ЧП произошло 23 января в городском округе «Долинский». Сотрудники полиции прибыли в детский сад, но мужчина успел покинуть учреждение.

Правоохранители получили приметы мужчины и выяснили, что это был 36-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения МВД. Сотрудники полиции выдвинулись к его месту жительства и обнаружили подозреваемого во дворе дома по улице Комсомольской.

«При попытке задержания мужчина попытался оказать сопротивление стражам порядка, однако его действия были пресечены», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники МВД также изъяли нож. Оружие мужчина прятал в рукаве куртки.

Ранее в Самарской области мужчина сбежал из больницы и устроил погром в магазине. Неадекват напал на сотрудницы, ударил ее и укусил за нос. Мужчину помог задержать находившийся в магазине полицейский.