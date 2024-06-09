Неадекват с ножом угрожал детям в Ленобласти

В Ленобласти задержали дебошира, угрожавшего ножом детям в СНТ

Вооруженный ножом неадекват угрожал детям в садоводческом некоммерческом товариществе «Гранит-3» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Неадекватный мужчина кричал на детей, держа при этом в руке нож», — указал источник.

В полицию обратилась местная жительница. Неадекватного мужчину сначала пытались обезвредить прохожие. Позже на место прибыли полицейские, которые задержали вооруженного дебошира.

Задержанным оказался 36-летний рыбак, сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, он пришел пьяным на детскую площадку. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сейчас проводится проверка.

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