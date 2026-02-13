Дворник напал с ножом на знакомого из Центральной Азии в Пушкинском районе Петербурга

В отдел полиции Пушкинского района Петербурга доставили подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом написала «Мойка78» .

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, на дворника из Шушар завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причиной стало нападение на знакомого, который приехал в Россию из Центральной Азии.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в ночь на 10 февраля. 48-летний мужчина пришел к врачам с ранением живота и рассказал, что его пырнул ножом приятель после вспыхнувшего между ними конфликта.

Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска на следующий день.