Неадекват избил пенсионерку в Башкирии. Он держит в страхе весь дом

В Башкирии мужчина напал на пожилую женщину в подъезде — повалил ее на пол и избил ногами. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Житель Октябрьского сначала напал на соседку. Свидетелем их конфликта стала пожилая женщина. Новую порцию агрессии неадекват решил выместить на нее.

Нападение попало на видео. На кадрах видно башкир пнул жертву, обматерил и несколько раз ударил ногами.

По словам жильцов, сосед держит в страхе весь дом. Он постоянно ругается со всеми, бегает по коридору с битой и тесаком, бьет по соседским дверям. Жители неоднократно обращались в полицию из-за его поведения. В ответ на это мужчина еще больше злится и начинает мстить недовольным.

В пресс-службе МВД по республике RT рассказали, что напавшим оказался 36-летний местный житель. По факту случившегося уже начали проверку.

Ранее в Петербурге от действий соседа пострадала другая пожилая женщина. Мужчина изнасиловал пенсионерку в коммунальной квартире.