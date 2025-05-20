Не знавшая о беременности женщина родила сына на заправке

Жительница Бангкока неожиданно родила на работе третьего ребенка, не зная о своей беременности. Об этом сообщило The Thaiger.

Женщина работала в кафе на заправке у шоссе в районе Ханнаяо. В какой-то момент она почувствовала сильную боль в животе и головокружение. Ребенок родился в туалете.

Сначала полицейские обвинили женщину в том, что она хотела бросить новорожденного. Однако она объяснила, что убежала из туалета из-за сильного шока. К тому же, ей показалось, что младенец не двигался и не дышал.

По словам жительницы Таиланда, во время предыдущих беременностей у нее так же продолжались месячные. Медики доставили мать с сыном в больницу. Женщина заявила, что не будет отказываться от ребенка.

Похожий случай ранее произошел в Великобритании. Жительница Ливерпуля родила в туалете, не зная о беременности до родов.