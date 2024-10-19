Не вставших на воинский учет экс-мигрантов лишили гражданства на Дальнем Востоке

МВД: под Хабаровском не вставших на воинский учет мигрантов лишили гражданства

Бывших мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В августе трое граждан Таджикистана получили российские паспорта. При этом они дали клятву быть преданными стране, соблюдать ее конституцию и законы.

«Однако данными гражданами не исполнена обязанность по первоначальной постановке на воинский учет», — отметили в полиции.

Правоохранительные органы совместно с представителями регионального управления Федеральной службы безопасности задержали мигрантов. У них забрали российские паспорта, теперь иностранцам придется покинуть страну.

Ранее в России приняли закон, направленный на предотвращение фиктивных браков, установления отцовства и материнства среди мигрантов. Теперь, чтобы получить разрешение на временное проживание, иностранный гражданин должен будет подождать не менее трех лет с момента заключения брака или усыновления. Кроме того, квоту на временное проживание мигрантов сократили почти в два раза.