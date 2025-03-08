Не учебная. Массовая эвакуация началась в одном из московских торговых центров

В торговом центре «Весна» объявили массовую эвакуацию. Об этом сообщил источник 360.ru.
Собеседник редакции заявил, что речь идет не об учебной тревоге. Звучит оповещение о необходимости покинуть помещение.
К торговому центру прибыла пожарная бригада. На месте также присутствуют сотрудники Росгвардии. Правоохранители уточнили, что получили сообщение, которое требует проверки.
Экстренные эвакуации из столичных торговых центров проводят регулярно — в последний раз, 3 марта, людей выводили из ТЦ «Митино» на северо-западе Москвы. Никаких опасных предметов в здании не нашли. В феврале также эвакуировали торговый центр «Июнь» в Мытищах.
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