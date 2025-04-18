Не смогли договориться. Пострадавшая от самокатчика актриса Митрошина обратилась в суд

Актриса «Ленкома» Алена Митрошина, пострадавшая полтора года назад в ДТП с электросамокатом, обратилась в суд. Адвокат Владислав Ватманюк, представлявший интересы артистки на досудебном этапе, рассказал 360.ru детали произошедшего.

Авария случилась в 2023 году на Тверском бульваре в Москве. Митрошина возвращалась с репетиции на электросамокате со стороны Пушкинской площади в направлении Арбата.

«В какой-то промежуток времени на навстречу ей вылетели молодые люди, тоже на электросамокате», — рассказал адвокат.

По его словам, момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что актриса соблюдала ПДД и ехала по специально выделенной полосе. В результате аварии она получила серьезные травмы, ей провели операцию на челюсти.

«Следственные органы рассматривали, есть ли там признаки состава преступления, но учитывая, что те, кто вылетел на проезжую часть, были молодыми людьми, которые не достигли 14-16 лет, в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду недостижения возраста. Но, самое главное, в постановлении об отказе было зафиксировано то, что действительно имел место наезд», — отметил Ватманюк.

Стороны начали переговоры. Алена хотела получить компенсацию за лечение и сорванные съемки фильма.

«Сейчас я уже смутно помню эту сумму, но если мне память не изменяет — в диапазоне от шести до восьми миллионов рублей. <… > Это был нормальный переговорный процесс, но достичь согласия не смогли», — рассказал адвокат.

В результате актриса обратилась в суд. Исковое заявление рассматривается в Пресненском суде.

Митрошину сбил сын кинопродюсера Данилы Шарапова. По данным Telegram-канала Baza, недавно последний стал угрожать актрисе и пообещал «устроить войну», если она не прекратит рассказывать о произошедшем.