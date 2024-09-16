Антисоциальные преступления совершают в основном психически неуравновешенные или находящиеся под чьим-то влиянием дети. Об этом 360.ru рассказал подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, комментируя нападение подростка на других учеников в школе Челябинска.

Юноша пронес в класс нож и молоток и набросился на детей, в результате чего пострадали четыре человека. По словам Попова, в школе могли отключить металлодетекторные рамки.

«Почему их отключают часто в школе (возможно, тут такая тоже была ситуация)? Просто потому, что реально они создают большую пробку. Особенно с утра. Нереально каждого человека осматривать», — объяснил подполковник.

Он напомнил, что в метро ситуацию контролируют четверо-пятеро охранников с приборами.

«А тут, как правило, один охранник», — добавил Попов.

Наличие молотка у ученика могло бы вызвать вопросы у охраны, отметил специалист.

«Если молоток, то [ученик] сказал бы: „Я иду на урок труда“. <…> Конечно, как охранник будет воспрепятствовать этому? Я не считаю, что это халатность», — подчеркнул подполковник.

Для предотвращения нападений в школе необходимо усилить роль политруков и военруков, то есть людей, которые являются авторитетом для школьников, считает Попов.

«Классный руководитель должен понимать психологическую ситуацию в классе и, конечно, выявлять этих людей. Я думаю, [школьник] не на ровном месте [напал] — был все время хорошим учеником, и взял вдруг ни с того ни с сего ударил. Я думаю, и до этого у него были конфликты. В школе с этими людьми, с этими детьми, а особенно с их родителями надо проводить профилактические уроки, беседы», — заявил эксперт.

Самую главную роль сыграет законодательная инициатива.

«Все-таки, какую-то ответственность должны нести административную, может быть даже уголовную, родители, за действия их детей», — подчеркнул Попов.

Подросток в Челябинске избил одноклассников молотком утром 16 сентября. Правоохранители задержали нападавшего.